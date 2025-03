Livornotoday.it - Paura in via de Larderel, auto in fiamme vicino piazza della Repubblica: il conducente scende e si mette in salvo

Leggi su Livornotoday.it

intorno alle 6.40 di oggi mercoledì 26 marzo in via dedove un', per motivi da accertare, ha preso fuoco in strada, a poche decine metri da. Ilnon appena ha visto del fumo uscire dal cofano ha subito accostato ed è sceso dal mezzo prima che.