Patto con l’agricoltura per salvare api e farfalle

Uncon le aziende agricole dell’Appennino per tutelare gli impollinatori selvatici, come api e, e le produzioni agroalimentari. In questi anni gli impollinatori selvatici sono in grande sofferenza e questo può avere un imnegativo anche sulla filiera agroalimentare: dai prati per il Parmigiano Reggiano alle produzioni frutticole della Regione. Nell’Appennino reggiano i risultati delle attività di monitoraggio inducono ad alcune riflessioni e ad intraprendere azioni concrete a favore di questi impollinatori. Per contrastarne il declino sono in atto misure di conservazione che, al momento, coinvolgono ben 64 aziende e quasi 70 ettari di superficie agricola. Il progetto, coordinato dal Parco nazionale Appennino tosco-emiliano, vede coinvolti altri nove partner distribuiti tra Toscana, Marche e Lazio.