Pattinatrici morte in un incidente la mamma condannata | La galera non mi fa paura vivo in una prigione

Leggi su Fanpage.it

"Dal giorno dell’in unadi dolore, con una sofferenza che non si può immaginare". Parla Monica Lorenzattia due anni per l'in cui persero la vita sua figlia Gioia, 9 anni, e la cugina 17enne Ginevra, avvenuto il 27 ottobre 2017. "Aspetto le motivazioni della sentenza ma so che già farò ricorso, sono innocente", ha spiegato.