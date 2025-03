Sololaroma.it - Patric ko, niente derby e stagione finita: aprile verità per la Roma

Impegni con i rispettivi paesi in fase di definizione e già molti rientri nei rispettivi club per quanto riguarda i Nazionali, con il focus die non solo già proiettato alla 30ª giornata di Serie A. Giallorossi ospiti del Lecce in una trasferta insidiosa, ma che costituisce l’ultimo avversario sulla carta morbido prima di una sfilza di scontri al vertice, fondamentali per l’obiettivo Champions League. Fra questi anche la stracittadina con la Lazio, datata 13, da affrontare ovviamente senza un Dybala tornato oggi nella capitale dopo l’operazione al tendine, ma anche in casa biancoceleste èper un elemento di Baroni.Non sarà altisonante ed impattante come il ko della Joya per Ranieri, ma con un comunicato la Lazio ha annunciato l’esito dell’operazione alla caviglia destra di, a causa dell’instabilità dei tendini peronieri della stessa.