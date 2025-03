Sport.quotidiano.net - Parigi-Roubaix 2025, arriva l'ufficialità: Pogacar sarà al via

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 26 marzo- Dalle speculazioni invernali alle indiscrezioni delle ultimissime ore che oggi si sono finalmente arricchite del crisma dell': a dispetto dei programmi fissati a inizio stagione, Tadejil prossimo 13 aprileal via dellaallaIn realtà, dopo il veto iniziale, gli indizi li aveva già disseminati l'UAE Team Emirates-XRG, che di recente nella persona del general manager Mauro Gianetti aveva parlato di due o tre giorni come il termine ultimo della scelta. Le parti hanno anticipato i tempi, anche perché l'inizialmevente eventuale, e oggi invece sicura, partecipazione all'Inferno del Nord avrebbe richiesto il taglio di altre due corse imminenti: la E3 Saxo Bank Classice la Gand-Wevelgem, in programma rispettivamente venerdì e domenica prossima.