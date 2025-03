Ilrestodelcarlino.it - Parcheggi al paese alto. Arrivano i nuovi spazi

Dopo lunghi giorni di proteste e polemiche da parte di residenti e commercianti, il Comune di San Benedetto è intervenuto per gestire le criticità sorte lungo via Conquiste, nel quartiere del, dove la chiusura dello storicoo condominiale e l’installazione delle fioriere stavano creando problemi alla viabilità e alla sosta. Per cercare di alleggerire la pressione sulla zona e anche per venire inonctro alle esigenze dei commercianti, l’amministrazione ha predispostostalli con disco orario della durata di 15 minuti. Isono stati ricavati lungo via Bernini, la salita che costeggia l’area recintata, e sul lato sud della stessa via Conquiste, in corrispondenza dei tratti non interessati dalle recenti modifiche. In questo modo si riesce a consentire l sosta breve e in sicurezza ai clienti delle attività.