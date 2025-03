Ilfattoquotidiano.it - Paragon, Mediterranea: “Il governo ha ammesso di averci spiato”. La ong dopo l’audizione di Mantovano al Copasir

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Abbiamo appreso da fonti giornalistiche che, finalmente, il sottosegretario Alfredo, delegato dal, hachee i suoi attivisti sono stati spiati dai servizi segreti con il software militareGraphite perché considerati “pericolo per la sicurezza nazionale”. Lo scrive la ong in una nota, riferendosi a quanto scritto dal quotidiano Repubblica sulla vicenda, lo spyware Graphite dell’azienda israelianainserito nei cellulari di sette italiani, tra i quali attivisti disaving humans ed il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato. Lo spionaggio sarebbe stato richiesto daldi Giorgia Meloni e autorizzato dal Procuratore generale di Roma, Jimmy Amato, per un’indagine preventiva avviata nel 2024 dai servizi segreti esterni sull’immigrazione.