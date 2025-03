Thesocialpost.it - Papa Francesco rientra a Santa Marta: una nuova fase del pontificato in convalescenza

Dopo oltre un mese di ricovero all'ospedale Gemelli,ha trascorso la notte tra domenica e lunedì nella sua stanza a Casa, all'interno del Vaticano. Nonostante la tranquillità della notte, non è stato facile per il Pontefice adattarsi di nuovo alla sua routine quotidiana, dopo un periodo così lungo di degenza. Ora è iniziata la sua "blindata", come definita dai medici, che durerà almeno due mesi, ma con la possibilità che la sua ripresa richieda più tempo. Durante questo periodo,seguirà trattamenti respiratori e fisici quotidiani. La sua vita quotidiana sarà ridotta al minimo, con incontri limitati a poche persone e pasti consumati nella sua residenza privata.