Papa Francesco | mai perdere la speranza anche se la vita appare rovinata

"Cari fratelli e care sorelle, non perdiamo lase la nostra storia cipesante, complicata, forse addirittura, abbiamo sempre la possibilità di consegnarla a Dio e di ricominciare il nostro cammino. Dio è misericordia e ci attende sempre!". Cosìnel testo della catechesi preparata per l'Udienza Generale di oggi, mercoledì 26 marzo, e diffuso in forma scritta. Il Pontefice commenta il passo del Vangelo che narra dell'incontro tra Gesù e la Samaritana al pozzo.