Lalucedimaria.it - Papa Francesco: Gesù si fa trovare proprio quando sembra non esserci più speranza

Leggi su Lalucedimaria.it

Con il ritorno in Vaticano, per la sua convalescenza a Casa Santa Marta,non ha mancato, anche oggi, di far pervenire il testo della sua catechesi del mercoledì, oggi incentrata sul brano del Vangelo die la Samaritana. Un brano, fonte di ispirazione che ci dà la possibilità, insieme al Pontefice, di . L'articolosi fanonpiùproviene da La Luce di Maria.