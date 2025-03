Ilrestodelcarlino.it - Paolucci: "Orgoglio e rispetto per la maglia"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non molla Michelee lo ha detto chiaramente durante Lunediretta, ospite della trasmissione di Tv CentroMarche dedicata interamente alla Serie D. "E’ una situazione molto difficile nella quale ci si deve aggrappare all’. Ci sono responsabilità che mi prendo e ci metto la faccia. Essere partiti il 16 di agosto ha avuto un peso. Ci sono sei gare ancora da affrontare e va fatto con grandeverso una piazza che sta soffrendo da anni. Pensiamo alla gara di Sora come una vera ultima spiaggia, andando ad affrontarla con dignità edche ci deve essere in questi ragazzi. Io non ci dormo la notte e credo che anche altri ci staranno male come me. La città ha ragione ad essere arrabbiata e distaccata, ci dobbiamo prendere le responsabilità insieme alla squadra. Per Sora partiremo sabato e ci organizzeremo in hotel.