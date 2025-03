Dilei.it - Paolo Bonolis replica in tv a Carlotta Brambilla Pisoni: “Preferivo l’altra? È vero”

Leggi su Dilei.it

È uninedito, quello che abbiamo ascoltato nella puntata del 25 marzo a È sempre Cartabianca, dove ha raccontato un lato inedito di se stesso e del futuro che attende i suoi figli e i suoi tre nipoti. C’è stato spazio per tutto: per il lavoro e per parlare dell’amore che non sta cercando dopo la separazione da Sonia Bruganelli, oltre che perre alle dichiarazioni rese dariguardo al loro rapporto da stretti colleghi a Bim Bum Bam., la risposta alle dichiarazioni di“Tu hai iniziato coi programmi per bambini?”, chiede Bianca Berlinguer, che accoglie in studioper una lunga intervista nella quale interviene anche il suo braccio destro Mauro Corona. “Sì, ho iniziato così”, risponde sicuro lui che poi si ritrova dritto sulle dichiarazioni della sua ex collega, la quale ha recentemente dichiarato di non aver mai avuto un grande feeling con lui.