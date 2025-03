Thesocialpost.it - Paolo Bonolis: “Cosa penso del governo Meloni? Lo rispetto”

Durante la puntata di martedì 25 marzo di “È sempre Cartabianca”, in onda su Rete 4,è stato il super ospite di Bianca Berlinguer. Un’ occasione rara per vedere il conduttore in veste di intervistato, mentre si è espresso su temi di attualità come la politica internazionale, la guerra in Ucraina e l’operato del.Leggi anche:a Verissimo: “La famiglia va preservata nonostante tutto”e la politica: “Oggi è lei che segue noi”Il conduttore ha aperto il suo intervento con una riflessione sul rapporto tra cittadini e politica: “La politica va seguita. Il problema è che credo, attualmente, che sia la politica che ci segue”.Interpellato su Donald Trump,ha inserito l’ex presidente USA in un gruppo di leader mondiali, tra cui Putin, Orban, Xi e Netanyahu, definendoli “signorini settantenni” impegnati nel loro “canto del cigno”, con ripercussioni globali: “Peccato che ne paghiamo dazio tutti quanti”.