Ilgiorno.it - Panico a Como, ubriaco assedia il gestore di un locale del centro che si rifiuta di dargli da bere

, 26 marzo 2025 – La Polizia di Stato diha denunciato un marocchino di 45 anni per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta. L'uomo, con precedenti penali e irregolare sul territorio, è senza fissa dimora ed è stato sottoposto a un ordine di allontanamento secondo il regolamento di Polizia Urbana. Via Garibaldi Verso mezzanotte, una volante è intervenuta presso una paninoteca di via Garibaldi, nei pressi di piazza Volta. La chiamata tramite il 112 NUE segnalava un extracomunitario molesto sul posto. All'arrivo, i poliziotti hanno trovato il 45enne marocchino in stato di alterazione alcolica mentre scalciava contro la porta d'ingresso, tenendo ildelasserragliato e impaurito all'interno. L’intervento Gli agenti hanno impiegato notevoli sforzi per immobilizzare l'uomo, che ha continuato a comportarsi in modo violento anche contro di loro, spintonando a terra uno dei poliziotti.