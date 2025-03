Unlimitednews.it - Panetta “Bce deve restare pragmatica e basarsi sui dati”

ROMA (ITALPRESS) – “La BCErimaneresui”. Lo scrive il governatore della Banca d’Italia, Fabio, in un editoriale sul Financial Times.“Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha osservato che i tassi di riferimento stanno diventando “significativamente meno restrittivi”. Ciò significa che si stanno avvicinando gradualmente a un livello neutro, o R-star come è noto agli economisti. Questo livello non stimola né limita l’attività economica, ma è il tasso di interesse a breve termine che mantiene stabile l’inflazione e piena occupazione una volta che gli shock temporanei si sono dissipati”, spiega, sottolineando che “R-star è un obiettivo mobile e invisibile” e “per l’area dell’euro, le stime attuali variano tra l’1,5 e il 2,5 per cento in termini nominali”.