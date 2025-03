Internews24.com - Pandev sicuro: «Chivu? Ha portato entusiasmo e tranquillità. Tutti ricordano di quando mi feci male e giocò al mio posto al Camp Nou»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, l’ex giocatore dell’Inter ha raccontato un aneddoto relativo a Christian: le dichiarazioniIntervenuto sulle frequenze de La Gazzetta di Parma, l’ex attaccante dell’Inter Goranha raccontato un aneddoto relativo al suo ex compagno di squadra ai tempi in nerazzurro Christian. Di seguito, le sue dichiarazioni.E L’ANEDDOTO SU– «dimial mioalNou in una delle partite più importanti della stagione. Ebbe un grave infortunio quell’anno però si riprese benissimo. Ha un carattere forte».SULLA STAGIONE DIAL PARMA – «perché in una squadra giovane è positivo avere un allenatore come lui con un nome importante che ha militato in tante squadre importanti e sa come si devono gestire le cose.