Panchina Juve scelta folle | uno straniero che non conosce la Serie A

È assistito da Jorge Mendes e più di una volta è stato accostato a club italiani. Attualmente è ottavo in Premier LeagueTudor si è appena insediato, eppure già si parla del suo successore. O meglio, del ‘vero’ sostituto di Thiago Motta visto che il croato ha firmato un contratto di appena tre mesi. C’è sì un’opzione rinnovo fino al 2026 che scatta in automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions, ma il club bianconero ha una clausola per risolvere l’accordo entro luglio.: unoche nonlaA (LaPresse) – Calciomercato.itIl sogno, anche se non si è ancora capito di chi, sarebbe Antonio Conte. Ma strapparlo al Napoli sarebbe un’impresa a dir poco ardua, anche nel caso in cui il tecnico dovesse arrivare alla rottura con De Laurentiis.