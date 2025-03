Oasport.it - Pallanuoto, Serie A1 2025: risultati e classifica della 23ma giornata. Brescia e Pro Recco avanti in coppia

Tre turni al termineregular seasonA1 dimaschile. In scena oggi la ventitreesima, occasionalmente in infrasettimanale. Tutto facile per le primeclasse: proseguono il percorso inANe Proche vincono rispettivamente su Training Academy Olympic Roma e Posillipo, bene anche subito dietro l’RN Savona che insegue a sette punti di ritardo. Andiamo a rivivere lacon ie laag.23ª– mercoledì 26 marzoTraining Academy Olympic Roma-AN11-21R.N. Florentia-C.C. Ortigia 1928 5-11De Akker Team-Onda Forte 12-10R.N. Savona-Roma Vis Nova16-9ProWaterpolo-C.N. Posillipo 11-8Nuoto Catania-Telimar 13-11Trieste-Iren Genova Quinto 10-8AN67PROWATERPOLO 67RN SAVONA 60DE AKKER TEAM 40TRIESTE 40ROMA VIS NOVA37CN POSILLIPO 34C.