Palestinesi in marcia contro Hamas | Basta guerra andatevene da Gaza I miliziani contro Israele e Anp | C’è il loro zampino – I video

Centinaia di cittadinisono scesi in piazza nella Striscia diper chiedere la fine della, ma anche del regime di. Le proteste, iniziate nell’area nord della Striscia e ora diffusesi pure a Sud, rappresentano una rara eruzione di dissenso nei confronti del gruppo terroristico che governa l’enclave dal 2006 e che il 7 ottobre 2023 ha precipitato gli eventi con l’eccidio nel sud di. «Fuoridi qui», «terroristi», si sentono cantare neiche rimbalzano sui social iwi scesi in strada, sfilati dietro a cartelli che chiedevano pure lo stop allae alle sofferenze per i bambini. «È stata una manifestazione spontaneala, perché le persone non hanno un posto dove andare», ha detto un testimone alla Reuters, secondo il quale «non tutti ma molti cantavano slogan: la gente è esausta».