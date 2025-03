Thesocialpost.it - Padova, schianto frontale tra camion e furgone: due morti e due feriti

Terribilenella notte in Italia, con un bilancio purtroppo drammatico: duee duea seguito dello scontro avvenuto lungo la nuova strada regionale Del Santo, nel tratto che costeggia il Comune di Loreggia, in provincia di. Stando alle prime ricostruzioni, une unsarebbero finiti uno contro l’altro.Leggi anche: Milano, un uomo è stato ferito a colpi di pistola in centro: è graveLe vittime sono due uomini, entrambi di origini macedoni: Bajram Bajramoski, 52enne residente a San Zenone degli Ezzelini e Fuat Etemovski, 64enne con domicilio a Pieve del Grappa. Altre due persone sono rimaste ferite: una di loro sarebbe in condizioni gravissime e lotta tra la vita e la morte in ospedale. Il terribile incidenteè avvenuto ei pressi dello svincolo per Resana, nel Trevigiano.