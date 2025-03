Game-experience.it - PAC-MAN sbarca in Super Monkey Ball Banana Rumble

SEGA ha rivelato che PAC-MAN è ora disponibile come personaggio DLC a pagamento pernel Nintendo eShop! Questa collaborazione, in occasione del 45° anniversario di PAC-MAN, porterà il leggendario eroe di Bandai Namco Entertainment nel mondo di. Come parte del contenuto scaricabile, i giocatori vedranno le banane del gioco trasformate nelle iconiche palline di PAC-MAN, i caschi di banane diventare ciliegie e le banane dorate trasformarsi in palline per il potenziamento!È disponibile anche il nuovo Aggiornamento 2.20 per il gioco! Questo aggiornamento aggiunge il nuovo livello Floral Ring per la modalità Robot Smash, oltre a ulteriori modifiche e correzioni di bug, il tutto senza costi aggiuntivi.Chi non ha ancora acquistato il gioco può provaretramite la demo giocabile del Nintendo eShop! I giocatori potranno provare i primi Worlds of Adventure e avere accesso a determinati oggetti.