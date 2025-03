P Chigi | no militari italiani in Ucraina

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.00 L'incontro ha "permesso di ribadire che non è prevista alcuna partecipazione nazionale ad una eventuale forza militare sul terreno". Così una nota di P.dopo la riunione convocata dalla premier Meloni alla vigilia della sua partecipazione al summit a Parigi della 'Coalizione dei Volenterosi', su pace e sicurezza in. Presenti i vicepremier, Salvini e Tajani, e Crosetto. Riaffermato impegno per garanzie sicurezza a Kiev in"contesto euroatlantico" Sul monitoraggio del cessate il fuoco si fa spazio "possibile ruolo dell'Onu"