Ostia bando concessioni balneari | il Consiglio di Sato accoglie il ricorso di Roma Capitale

, 26 marzo 2025 – Ildi Stato ha accolto ildicontro la sospensiva decisa dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio che, il 13 marzo scorso, aveva accolto il(leggi qui) presentato dai gestori contro la gara per la concessione per un anno dei 31 stabilimentidia partire dal primo maggio.“Esprimo soddisfazione per la sentenza deldi Stato, che conferma la bontà del percorso di legalità e di trasparenza adottato dal Campidoglio. Il nostro obiettivo è quello di rilanciare il litoraleno con dei bandi innovativi, nel rispetto delle leggi e dei principi europei di concorrenza, e da oggi lo faremo con ancora più convinzione. Questa è davvero una bella giornata per, che non solo avrà la stagione balneare assicurata, ma anche le basi per un cambiamento strutturale e decisivo, perché il mare dimerita di essere un grande polo attrattivo e accessibile all’altezza delle sue potenzialità”, ha dichiarato il sindaco di, Roberto Gualtieri.