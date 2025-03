Ilgiorno.it - Ospedale di Sondrio: più servizi per i malati di tiroide. Quali sono le novità

, 26 marzo 2025 – Si amplia l’offerta del sistema sanitario provinciale per chi soffre di patologiee che così potrà ricevere tutte le cure del caso senza recarsi per forza fuori dalla Valle. “In passato, i pazienti valtellinesi dovevano per lo più rivolgersi a ospedali di fuori provincia per l’intervento chirurgico alla- dice Gabriele Redaelli, direttore dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria dell’di- Oggi, invece, è possibile seguire l’intero percorso dalla terapia medica alla termoablazione, fino all’eventuale intervento chirurgico, a”. Le malattie dellamolto diffuse nel nostro territorio, come d’altra parte in tutte le aree montane. Il trattamento medico delle patologiee è stato da sempre gestito dall’Unità operativa di Endocrinologia, negli ultimi mesi l’Unità operativa di Otorinolaringoiatria ha allargato l’offerta terapeutica dell’diincludendo la parte chirurgica.