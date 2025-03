Tvplay.it - Osimhen alla Juve, Giuntoli piazza la sua vendetta: bye Vlahovic

Il calciomercato bianconero sta preparando l’assalto all’attaccante del Napoli in vista della prossima stagioneNel bel mezzo di una stagione complicata, lantus ha deciso di cambiare guida tecnica portando così Igor Tudor sulla panchina bianconera dopo l’esonero di Thiago Motta. L’ex tecnico di Spezia e Bologna non è nemmeno riuscito a finire la prima stagione a Torino complice un 2025 veramente negativo.la sua: bye(Lapresse) – tvplay.itDall’eliminazione in Champions League contro il PSV in Champions League a quella in Coppa Italia in casa per mano delll’Empoli ai calci di rigore, passando per il 4-0 subito all’Allianz Stadium con l’Atalanta fino al 3-0 del Franchi contro la Fiorentina, la goccia che ha fatto traboccare il vaso.Inoltre alcune frizioni nello spogliatoio hanno convinto la società a mandar via Thiago Motta.