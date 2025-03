Ilpiacenza.it - Oscar Farinetti incontra gli studenti: «Piacenza deve imparare a comunicare le sue eccellenze»

Leggi su Ilpiacenza.it

Va beh, lo sapevamo tutti, ce lo ripetiamo da anni e non a caso Francesco Giarelli, oltre cent’anni fa, senza “peli sulla lingua”, ci avvertiva che «è una città senza memoria», anche nel senso che non ama mai mettersi in vetrina, anzi tende anche un po’ a sminuire le proprie