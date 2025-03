Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 26 marzo: brillano i Gemelli, nuove intuizioni per lo Scorpione

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ecco l’diFox per la giornata di mercoledì 262025! Ci avviciniamo alla fine dicon un cielo ricco di stimoli e possibilità per tutti i segni zodiacali. La Luna si sposta nei Pesci, portando con sé un’ondata di sensibilità ed empatia, mentre Mercurio in Ariete spinge a prendere decisioni rapide, senza troppi ripensamenti. È una giornata in cui sarà fondamentale ascoltare sia la ragione che l’istinto per non lasciarsi sfuggire opportunità preziose. Alcuni segni vivranno momenti di grande ispirazione, mentre altri dovranno gestire piccoli ostacoli, soprattutto sul fronte delle relazioni. Vediamo nel dettaglio cosa riservano le stelle.diFox, per mercoledì 262025, segno per segnoArieteGiornata interessante per chi ha voglia di mettersi in gioco.