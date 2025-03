Tpi.it - Oroscopo Branko oggi, mercoledì 26 marzo 2025: le previsioni segno per segno

: ledell’astrologo per la giornata di– Cosa dicono le stelle nell’didi26? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suoè stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito lecomplete (presenti online)perdell’didi26:ArieteCari Ariete, giornata di scelte importanti nel lavoro con occasioni da valutare con attenzione. Non agite di impulso ma prendetevi il tempo per riflettere. In amore il clima sarà sereno, anche se dovrete dimostrare maggiore comprensione verso il partner.ToroCari amici del Toro, secondo l’di, è il momento ideale per dedicarvi a voi stessi e recuperare le energie perse, una pausa vi permetterà di ritrovare il giusto equilibrio.