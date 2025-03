Noinotizie.it - “Oria non si ferma” dopo l’incendio di due auto della polizia locale Amministrazione comunale

Di seguito un comunicato diffuso dall’di:Cari concittadini,al termine di una giornata intensa e difficile, possiamo dirvi che la nostra comunità ha saputo reagire con coraggio, compattezza e dignità al vile attentato che ha colpito la nostra città.Abbiamo approvato provvedimenti straordinari che permetteranno alladi dotarsi di due nuovevetture operative, oltre che di strumenti e dispositivi per garantire presidio del territorio e maggiore sicurezza agli agenti durante il loro lavoro quotidiano a tutela di tutti noi.Non siamo stati lasciati soli. Ringraziamo i carabiniericompagnia di Francavilla estazione diche fin dai primi minuti hanno messo in campo tutte le migliori forze per individuare i responsabili e il personale dei vigili del fuoco che sono intervenuti prontamente a scongiurare situazioni di pericolo per cose e persone.