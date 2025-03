Lanazione.it - Oreficeria e gioielleria in Europa, l’indagine di mercato di Confindustria

Arezzo, 26 marzo 2025 – La presentazione di oggi pomeriggio presso la sede di Arezzo diToscana Sud Il 26 marzo ha fatto tappa ad Arezzo presso la sede diToscana Sud la presentazione della ricerca commissionata da Agenzia ICE, in collaborazione conFederorafi, riguardante i mercati dell’e dellainsi è posta l’obiettivo di fornire un’analisi completa del settore e di dare indicazioni operative, utili per lo sviluppo del Made in Italy nei mercati esaminati. La presentazione ad Arezzo ha visto gli interventi di Matteo Masini, Dirigente Beni di consumo di Agenzia ICE, di Giordana Giordini, Presidente Sezione Orafi Argentieri diToscana Sud e componente del vertice diFederorafi, e di Sandra Bruno di Yoodata Srl.