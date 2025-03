Quotidiano.net - “Ore 12.15: lancio F-18. Pacchetto primo attacco”. Ecco le chat di guerra Usa svelate da The Atlantic

Washington, 26 marzo 2025 - Il capo redattore di ‘The’ Jeffrey Goldberg ha pubblicato sul magazine "i piani di" condivisi nelladel Pentagono dove era stato invitato per errore. Una decisione, spiega, dopo che il presidente Usa Donald Trump, il segretario alla difesa e i vertici dell'intelligence hanno sostenuto ieri che nellanon c'erano piani dio materiale classificato. Theha pubblicato gli screenshot dei messaggi inviati tra i massimi funzionari dell'amministrazione Trump tramite l'app crittografata Signal, che descrivevano in dettaglio i tempi e gli obiettivi degli attacchi militari contro gli Houthi nello Yemen, sostenendo che la narrativa della Casa Bianca giustifica una divulgazione il più completa possibile. La rivista spiega di aver deciso che "c'è un chiaro interesse pubblico nel divulgare il tipo di informazioni che i consiglieri di Trump hanno incluso nei canali di comunicazione non sicuri, soprattutto perché le figure di spicco dell'amministrazione stanno tentando di minimizzare il significato dei messaggi che sono stati condivisi".