Secoloditalia.it - Ordine dei giornalisti e Fnsi scoprono il “caso Prodi” a scoppio ritardato per attaccare Donzelli

Leggi su Secoloditalia.it

“Una tiratina di capelli di qua, un pezzo di m. di là e all’informazione si continua a mancare di rispetto. Che sia la giornalista Lavinia Orefici di ‘Quarta Repubblica’ o il collega Giacomo Salvini del ‘Fatto Quotidiano’, tutti i cronisti hanno diritto di poter esercitare il proprio mestiere in maniera libera e senza censure”. E’ l’affermazione di Alessandra Costante, segretaria generale della. Ieri avevamo espresso sorpresa sul silenzio della Federazione nazionale della Stampa sulla tirata di capelli sgradevolissima alla collega Orefici, dopo giorni dal fatto increscioso e inaccettabile. La solidarietà alla cronista di Quarta Repubblica è arrivata ae c’è voluto il “” per far uscire dal riserbo l’associazione e l’dei. Miracolo