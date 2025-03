Ilgiorno.it - Orazio Sciortino dirige le “Serenate Sinfoniche“

Musiche di grande intensità firmate da Schumann, Brahms e dal compositore, eseguite con maestria da un’orchestra talentuosa guidata dallo stesso, pianista e direttore di livello internazionale che lavora con realtà come il Teatro alla Scala, La Fenice, l’Arena di Verona e l’Orchestra sinfonica nazionale della Rai. È il concerto dal titolo ““, che si terrà venerdì alle 21 al Teatro San Rocco. A salire sul palco i musicisti della Filarmonica Ettore Pozzoli con un programma che attraversa epoche e sensibilità diverse. Si partirà con il Konzertstuck opera 92 di Robert Schumann per pianoforte e orchestra, una composizione ricca di pathos e virtuosismo. A seguire Innerlied, scritta da, già insignito nel 2024 del prestigioso titolo di Composer of the Year agli International Classical Music Awards.