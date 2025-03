Ora posso parlare Shaila è fuori e rompe il silenzio cosa è successo dopo l’addio al Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un’eliminazione che ha lasciato l’amaro in bocca a molti, quella diGatta, che lunedì scorso è stata eliminata dalproprio a un passo dalla finale. La ballerina, che fino all’ultimo aveva lottato per conquistare un posto tra i finalisti, è stata eliminata nello scontro diretto con Helena Prestes, sua storica ‘nemica’ all’interno della casa. Helena, invece, ha ottenuto il tanto desiderato posto in finale insieme a Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma, mentre la quinta finalista sarà decisa nella puntata di lunedì prossimo, con Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti a contendersi il posto restante.Nonostante la possibilità di arrivare in finale,è stata eliminata, scatenando reazioni contrastanti sia all’interno che all’esterno della casa.