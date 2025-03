Ilnapolista.it - Ora Giuntoli rischia, se n’è accorta persino la Gazzetta

Ora, se n’èlaTanto tuonò che piovve. Anche ladello Sport si èche Cristiano. Certo lo scrive con quel garbo che non ha mai negato al direttore sportivo bianconero. Ma lo scrive. La pagina è ben confezionata. Titolone:bonus finiti con l’emblematica foto del ds con Koopmeiners il simbolo del mercato fallimentare. E poi l’altro titolo: “Juve senza la Champions il progetto è a forte rischio”. Sommario: “Il direttore tecnico verrà valutato in base ai risultati. Per l’estate Calvo e Chiellini per ampliare l’area sportiva”.Ecco cosa scrive la:«L’obiettivo minimo è la qualificazione alla prossima Champions», aveva sentenziato Maurizio Scanavino a luglio, alla presentazione di Thiago Motta. Accanto all’ad c’era Cristiano, che ha scelto il tecnico e costruito la nuova Juventus, con un mercato d’assalto tra estate e inverno: 13 giocatori con oltre 200 milioni spesi, che però non sono bastati per alzare il livello di competitività della squadra (lo scorso anno terza e con 7 punti in più dopo 29 giornate).