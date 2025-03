Operatori museali, via al corso. Alla Vanvitelli si discute sul futuro del patrimonio culturale in Campania

Leggi su Ildenaro.it

Venerdì 28 marzo alle 10 il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli Studi della“Luigi”, ospita l’incontro Sinergie per lo sviluppo del Sistema Museale Nazionale: l’esperienza campana, meeting di rilevanza strategica per il settore museale regionale e nazionale.Organizzato dall’Osservatorio sui Musei della, l’evento apre le attività del nuovodi formazione perfinanziato dRegionee riunisce esperti del settore, rappresentanti istituzionali eper affrontare le tematiche legate all’evoluzione del Sistema Museale Nazionale e alle opportunità offerte dalle sinergie tra enti locali e istituzioni culturali.L’apertura dei lavori sarà affidata a Giulio Sodano, Direttore del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, seguito dalle relazioni introduttive di Nadia Barrella ( Ordinario di Museologia e Coordinatrice dell’Osservatorio) che approfondirà il tema del valore delle sinergie istituzionali per i musei campani, di Anita Florio ( dirigente UOD che illustrerà la nuova normativa per l’accreditamento del Sistema Museale Nazionale e le opportunità di miglioramento per i musei locali e di interesse regional e di Luana Toniolo (Dirigente delegataDirezione RegionaleMusei) interverrà con una riflessione sulle nuove modalità di gestione e le prospettive di sviluppo territoriale.