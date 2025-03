Latinatoday.it - Operai folgorati durante la potatura: il cestello elevatore ha urtato i cavi dell'alta tensione

Leggi su Latinatoday.it

Sono ancora gravi le condizioni dei due, feriti ieri, 25 marzo, a Minturno,un intervento didegli alberi. L'incidente sul lavoro si è verificato nella zona di Pantano Arenile, in via degli Arenili. Sono tre in realtà le persone rimaste folgorate dai