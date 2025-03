Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Minerbio, la pm chiede 18 anni. Ma l’imputato in aula nega tutto

Bologna, 26 marzo 2025 – «Ho sterzato, mi sono girato, ho visto una sagoma con il martello in mano, giusto il tempo di rendermene conto per poi frenare. Ma come facevo a frenare se non l’avevo visto?»Rocco Giulio Capria, 57, origini calabresi, accusato divolontario aggravato da futili motivi, risponde così alle domande del pm Mariangela Farneti nel processo per l’di Rachid Nfir, camionista di 47. Nfir fu investito nel piazzale dello zuccherificio didal tir condotto dal collega Capria, il 26 settembre 2019. Secondo l’accusa, dietro il gesto ci sarebbero stati rancori e liti tra i due autotrasportatori. E oggi, nell’udienza davanti alla Corte d’Assise presieduta dal giudice Pier Luigi Di Bari, è stata esaurita l’istruttoria, poi c’è stata la discussione.