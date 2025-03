Lapresse.it - Omicidio Diabolik, legali parte civile: “Delusi da mancato riconoscimento metodo mafioso”

“C’è sicuramente laone per ildell’aggravante del. Noi abbiamo ritenuto ci fossero gli elementi affinché venisse riconosciuta. Ancora una volta a Roma non si è riusciti a fare questo atto di coraggio“. Così Tiziana Siano, legale di– insieme a Luca Ranalli – della famiglia di Fabrizio Piscitelli detto, dopo la sentenza di condanna all’ergastolo nei confronti di Gustavo Alejandro Musumeci (conosciuto con l’alias Raul Esteban Calderon) per l’del capo ultrà della Lazio, freddato da un colpo di pistola in un parco di Roma nel 2019. “Speriamo che la procura la contesti in sede di appello e che venga riconosciuto il giorno in cui ci sarà il processo contro i mandanti”, aggiungono i