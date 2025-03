Lapresse.it - Omicidio Diabolik, legali Calderon: “Ci aspettavamo la sentenza, faremo ricorso”

“Siamo convinti che non sia stato lui l’autore di questo fatto omicidiario. Siamo convinti che le prove siano abbastanza insuperabili in termini della sua estraneità. Leggeremo le motivazioni”. Così l’avvocato Gian Domenico Caiazza, difensore insieme alla collega Eleonora Nicla Moiraghi di Raul Esteban(alias di Gustavo Alejandro Musumeci), dopo la condanna all’ergastolo del loro assistito per l’del capo ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli, detto, ucciso con un colpo di pistola alla testa nel 2019 nel parco degli Acquedotti a Roma. “Se mi aspettavo questa decisione? Se devo essere sincero assolutamente sì. Ne eravamo serenamente certi. Se ricorreremo? Beh, vorrei ben vedere”, hanno risposto i difensori ai cronisti a margine della lettura dellanell’aula bunker di Rebibbia a Roma.