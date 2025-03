Metropolitanmagazine.it - Omicidio Diabolik, ergastolo per Raul Esteban Calderon

Martedì, detto Francisco, argentino con vari precedenti penali, è stato condannato in primo grado all’per l’di Fabrizio Piscitelli, detto, il capo degli ultras della Lazio. Piscitelli venne ucciso il 7 agosto del 2019 mentre era seduto su una panchina del Parco degli Acquedotti, nel quartiere Appio Claudio di Roma. Secondo l’accusa il suovenne commissionato (non è noto da chi) per il controllo della piazza di spaccio romana, la più grande d’Italia e la più appetibile per le organizzazioni criminali, in cui Piscitelli era attivo. Per questo la procura aveva chiesto anche l’aggravante del metodo mafioso, che però non è stata riconosciuta dai giudici.Un blitz di morte messo in atto in pieno giorno, nel parco degli Acquedotti. Un agguato che secondo l’impianto della Distrettuale antimafia si sarebbe consumato nel perimetro di una guerra tra gruppi criminali per la gestione delle piazze di spaccio sul territorio della Capitale.