Thesocialpost.it - Omicidio a L’Aquila: uccide il fratello a colpi di martello, poi lo investe con l’auto

Nella giornata di ieri, 26 marzo, la città diè stata scossa da un tragico evento che ha visto coinvolti due fratelli. Davide Lanciani, di 55 anni, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso ilmaggiore, Stefano Lanciani, di 59 anni. L’arresto è avvenuto in flagranza e Davide attende ora di essere interrogato per la convalida della misura cautelare.Secondo la ricostruzione fornita dai Carabinieri, i due uomini avevano concordato di incontrarsi nei pressi dell’abitazione di uno di loro, ma già durante il tragitto in auto avrebbero iniziato a litigare al telefono. Una volta giunti sul luogo dell’incontro, i fratelli sono scesi dai loro veicoli e la discussione è degenerata rapidamente in un violento scontro fisico. In un tragico gesto, Davide avrebbe impugnato unto il, che è caduto a terra.