Oltremare”, L’Equilibrio Sottile di Ninfea Tra Emozione e Musica

Sei brani per attraversare il confine invisibile tra passato e futuro, in un’Italia in cui il 65% dei giovani si sente sospeso tra sogni, paure e incertezze, un equilibrio fragile, checattura nel suo nuovo EP “”.Un Equilibrio Fragile:Cattura il Momento del Cambiamento nel Suo Nuovo EP “”In Italia, il 65% dei giovani si sente sospeso in un periodo di transizione, diviso tra sogni e paure, opportunità e incertezze. È una generazione che cerca il proprio posto nel mondo, divisa tra il desiderio di stabilità e la necessità di reinventarsi. È proprio questa condizione, quella di un equilibrio fragile, che la cantautricecattura nel suo nuovo EP “” (1901Studio). Sei tracce che raccontano il momento esatto in cui decidiamo di lasciare il passato alle spalle per intraprendere un nuovo cammino, un momento di rottura che segna una nuova partenza, senza essere un punto d’arrivo.