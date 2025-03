Bollicinevip.com - Oltre il Red Carpet: prossimamente al Festival del film di Venezia

il Redaldeldiil Red, il nuovo progetto di Monica Lazar e Kevin SacchiUn’idea innovativa che nasce dalla voglia di coniugare il mondo dei social network con quello delle celebrità: è questo l’obiettivo diil Red, il progetto ideato da Monica Lazar, giovane imprenditrice e content creator, e Kevin Sacchi, imprenditore e visionario di successo. Un connubio che punta a rappresentare le personalità pubbliche non solo come protagonisti dei media tradizionali, ma anche attraverso i canali social, dove oggi la vera comunicazione prende vita.Il progetto è stato lanciato in occasione deldi Sanremo 2025, un’edizione che ha visto la nascita di un nuovo concept di “media lounge”, un luogo dove si intrecciano interviste, scoperte e curiosità sui protagonisti del piccolo schermo e del mondo social.