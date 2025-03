Quotidiano.net - Oltre cento droni sull’Ucraina, Zelensky: “Segno che Putin non vuole la pace”

Leggi su Quotidiano.net

Kiev, 26 marzo 2025 – Raffica dinella notte: 117 quelli contati dell’esercito di Kiev. Sono “117 prove di come la Russia non intenda perseguire la”, dichiara Volodymyrall’indomani delle dichiarazioni incrociate Usa-Russia e Usa-Ucraina maturate durante i negoziati in Arabia Saudita. Anche Trump ammette che sì “la”, ma “probabilmente sta tergiversando”. Resta lo stallo nelle trattative nonostante la volontà della Casa Bianca di annunciare passi avanti. Sull’accordo circa il cessate il fuoco nel Mar Nero Mosca ha già posto le sue condizioni: in cambioil ritiro delle sanzioni che limitano l’export di prodotti agricoli e fertilizzanti russi. Per quanto riguarda lo ‘scudo’ sugli impianti energetici, il Cremlino ha detto che sta rispettando l’ordine di non bombardare.