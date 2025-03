Lanazione.it - Oltre 400 posti letto nel quartiere dei giovani

Lo studentato che nascerà a Porta a mare nell’area ex Piaggio è concepito con camere singole e doppie dotate entrambe di non solo di posto, ma anche di servizi igienici, soppalco e cucina. Il progetto è ancora in fase di elaborazione ma l’obiettivo è di realizzare un edificio con400 stanze di questa tipologia per realizzare un vero e proprio campus a sud del centro cittadino, in un’area, quella dei Navicelli, che permetterebbe di trovare nuova vitaai ritmi scanditi dal tessuto produttivo. Con la realizzazione di un altro studentato per 370nella vicina Ville Urbane (l’investimento proposto è del fondo finanziario Pitagora specializzato nella costruzione di residenze studentesche) Porta a mare si candida a diventare untutto nuovo e a misura di, nel solco anche del progetto di street arta che lo caratterizza da qualche anno, e che potrebbe, in futuro, diventare anche un fattore per il cosiddetto progetto di delocalizzazione della movida, dando un po’ di respiro ai residenti del centro storico.