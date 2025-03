Unlimitednews.it - Oklahoma e Cleveland vincono ancora nella notte NBA, Houston piega Atlanta a Ovest

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) –NBA prosegue il testa a testa a distanza fraCity eper il miglior recordLega. Restano avanti i Thunder (60-12), che trascinati dal solito Shai Gilgeous-Alexander (32 punti) superano Sacramento 121-105 e centrano anche la settima vittoria di fila, la 14esima nelle ultime 15. In evidenza anche Holmgren (18 punti e 10 rimbalzi) mentre Murray (28 punti) non evita ai Kings il quarto ko consecutivo.(58-14) allunga intanto in testa alla Eastern Conference grazie al 122-111 su Portland con 25 punti di Jerome e 21 punti e 12 rimbalzi di Mobley.Restando a Est, consolida il terzo posto New York, cheDallas (decima sconfitta in 13 gare) per 128-113 con la prima tripla doppia in oltre tre anni di Karl-Anthony Towns (26 punti, 12 rimbalzi e 11 assist) e 35 punti di OG Anunoby.