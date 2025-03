Ilnapolista.it - Okafor ritrova il Milan e Napoli spera che possa essere la sua serata

ilchela suaPrima o poi dovrà arrivare la giornata buona di. Come i numeri attesi al Lotto. Ora c’è il, la sua squadra (per il riscatto servirebbero 23 milioni e mezzo: come si dice a Roma, ciao core), eche domenica sera lo svizzerolasciare il primo segno in questa sua esperienza in azzurro che fin qui, diciamolo, è stata anonima. Da ricordare il guizzo di Venezia: scatto e cross per Simeone che però ha buttato il pallone in Laguna.Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:La vita di Noahè cambiata in un attimo: fino al 2 febbraio era un giocatore dele il giorno dopo s’èto a. Detto, fatto. Senza neanche il tempo di pensare e senza il bisogno di riflettere: ao non riusciva a trovare più spazio e da queste parti c’era una chance molto ghiotta da cogliere al volo.