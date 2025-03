Oggi confronto Meloni-Tajani-Salvini prima del vertice di Parigi

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 26 mar. (askanews) – Un “”, anche in modalità ibrida, per fare il punto nel governo sulla politica estera, alla vigilia del summit dei “volenterosi” domani a. È quello voluto per questa mattina, secondo quanto riferito da fonti di governo, dalla premier Giorgiacon i suoi vice Antonioe Matteo. Non sarà un faccia a faccia per problemi di agenda (il ministro degli Esteri è a Trieste) mavuole un chiarimento sulla linea di politica estera, dopo le tensioni causate nei giorni scorsi dalle prese di posizione e dalle mosse di Matteo, come la telefonata con il vice presidente Usa J.D. Vance. La riunione diè stata convocata da Emmanuel Macron, presente anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, per “identificare opzioni operative, a sostegno degli sforzi americani, per raggiungere una pace solida e duratura in Ucraina, nel rispetto degli interessi di sicurezza di ucraini ed europei”.