Occupazione del liceo Minghetti a Bologna | sei in condotta per 12 studenti

, 26 marzo 2025 – Salgono a una dozzina, dai cinque iniziali, i liceali deldenunciati con tanto di nome e cognome dal preside Roberto Gallingani a causa dell’. Dal canto suo il Collegio dei Docenti deldi via Nazario Sauro, ieri pomeriggio, ha parlato: gliche hanno organizzato lo stop alle lezioni rischiano 3 giorni di sospensione, convertiti – se lo vorranno – in lavori socialmente utili e il 6 in. Ieri mattina il preside ha integrato la sua denuncia iniziale che verteva sul fatto che gli occupanti hanno impedito a tutti (dal preside alle segretarie) l’accesso a scuola. Un’interruzione di pubblico servizio che si è verificata mercoledì mattina, il primo giorno pieno di protesta cominciata martedì con la soladel cortile. Una denuncia ora integrata con quanto accaduto giovedì, quando gli occupanti hanno ‘picchettato’ l’ufficio del preside (con tanto di video su Instagram).